04.03.2020 12:31 Zwei Schwerverletzte bei Tank-Explosion in Kematen

Einsatz in Kematen Bild: Paul Plutsch

Aus noch ungeklärter Ursache kam es in einem Werk in Kematen an der Ybbs (Amstetten) zu einer Wassertank-Explosion. Es gibt laut Erstinfo zwei Schwerverletzte