Jenke wird nach Fleisch-Experiment Vegetarier

Wie reagiert der Körper auf einen reinen Fleischkonsum oder eine vegane Ernährung? Das wollte TV-Reporter Jenke im neuen Experiment wissen.

Schmerzen, Schwellungen, Hautprobleme und Trägheit

Jenke von Wilmsdorff, Journalist der RTL-Sendung "Das Jenke-Experiment", ist bekannt für seine recht gewagten Experimente, in denen er sich extremen Bedingungen stellt. Seine neueste Challenge bestand darin, sich zwei extremen Ernährungsmodellen anzunähern: Zunächst sollte er zwei Wochen ausschließlich ein hohes Maß an Fleisch (1 kg) konsumieren und sich die darauffolgenden zwei Wochen komplett vegan zu ernähren. Über die drastischen Auswirkungen, die bereits zu Beginn des Fleisch-Experiments einsetzen, ist selbst Jenke erstaunt.Nach nur zwei Tagen (!) der Fleischernährung bekam er einen Gichtanfall. 2,5 Millionen Zuschauer verfolgten das gewagte Experiment des Reporters. Gicht wird durch erhöhte Harnsäure ausgelöst. Bei einer anschließenden ärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass die Arthritis vermutlich von dem exzessiven Fleischkonsum ausgelöst wurde. Harnsäure entsteht beim Abbau von Purinen, Zellbausteinen, die in einem hohen Maß im Fleisch enthalten sind. Produziert der Körper zu viel Harnsäure, lagern sich die Kristalle davon in Gelenken, Sehnen und Schleimbeuteln ab.Jenke gibt an, vor dem Experiment höchstens zwei Mal wöchentlich Fleisch gegessen zu haben. Zwar ging der Fleischkonsum in der Bevölkerung in den letzten Jahren ein wenig zurück, aber vor allem unter Männern wird Fleisch immer noch als besseres Gemüse betrachtet. Jenkes Experiment beweist, wohin der Extremfall führen kann. Bereits am zweiten Abend nach dem Experiment zeigen sich gefährliche Nebenwirkungen eines hohen Fleischkonsums. Er klagt über Schmerzen in der Hand, Verdauungs- und Hautproblemen und Schwellungen. Mithilfe von Schmerztabletten und Cortison setzt er das Experiment fort. Er möchte damit dazu auffordern, Essen mehr zu hinterfragen.Die hinzu kommende Abgeschlagenheit und Trägheit verschwanden erst mit einer Nahrungsumstellung auf einen veganen Lebensstil. Nach seinen zwei veganen Wochen sank der Cholesterinspiegel und er hatte weniger Bauchfett. Die Blutwerte waren sogar besser als vor dem Experiment und die guten Bakterien im Darm haben sich verzehnfacht. "Ich verlasse die Praxis gesünder als zu Beginn meines Experimentes. Das ist ungewöhnlich. Sonst brauch ich danach erst mal eine Entgiftung."Nun möchte Jenke Vegetarier werden.