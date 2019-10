2 x 2 Karten für die "Wear Fair +mehr" zu gewinnen

In der Linzer Tabakfabrik steigt die Messe "WearFair +mehr" von 4. bis 6. Oktober 2019. "Heute" verlost dazu 2 x 2 Karten.

Erstmals Aussteller aus dem Bereich Sport dabei

In der Linzer Tabakfabrik zeigt die, Österreichs größte Messe für einen fairen und nachhaltigen Lebensstil, von 4. bis 6. Oktober 2019 (Fr 14–19 Uhr, Sa 10–19 Uhr, So 10–19 Uhr), dass Einkaufen mit gutem Gewissen möglich ist.Über 200 Aussteller aus den Bereichen Mode, Ernährung und Lifestyle wurden auf nachhaltige und faire Produktionsbedingungen hin überprüft.So können am Messe-Wochenende unter einem Dach Damen-, Herren- und Kinderkleidung, Schuhe, Accessoires, Naturkosmetik, Haushaltsutensilien und Heimtextilien sowie Lebensmittel probiert und gleich direkt vor Ort gekauft werden.Erstmals sind heuer auch verschiedenste Aussteller aus dem Bereich „Sport" mit dabei, nachhaltig denkende Sportler und Pioniere kommen hier zusammen.Neben den Produkten und Ausstellern warten an den drei Messetagen ein umfassendes Rahmenprogramm und eine Riesen-Tombola auf die Besucher.Wir verlosen 2 x 2 Karten für die "Wear Fair +mehr" von 4. bis 6.10. in der Tabakfabrik Linz.Einfach Fan unserer Facebook -Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, wen du mitnehmen möchtest.Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt!Also: Postfach checken nicht vergessen!Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.