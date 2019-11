2 x 2 Karten für DJANGO 3000 zu gewinnen

"Heute.at" verlost 2 x 2 Karten für DJANGO 3000 am 9.11. im Posthof in Linz

Nach sieben Jahren Dauerparty, dem Siegeszug ihrer legendären Partykracher und Erfolgsalben wie "Hopaaa!" und "Bonaparty" ist es nur logisch innezuhalten, Richtung Horizont in die aufgehende Sonne zu blicken – und zu schauen, wohin die Reise weitergeht. Und das fünfte Studioalbum "Django4000" beschreibt den neuen Kurs ganz wunderbar.machen auf ihrer großen "Tour 4000" einen Zwischenstopp in Linz und erfreuen uns mit einem Konzert am 9.11. um 20 Uhr im Posthof.Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert von Django 3000 am 9.11. um 20 Uhr im Posthof in Linz.Einfach Fan unserer Facebook -Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, wen du mitnehmen möchtest.Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt!Also: Postfach checken nicht vergessen!Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.