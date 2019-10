2 x 2 Karten für Von Wegen Lisbeth zu gewinnen

Von Wegen Lisbeth am 11.10. im Posthof sind ausverkauft. "Heute" hat noch 2 x 2 Karten für das Konzert zu verlosen!

haben jetzt im Herbst ihre "Britz California Tour" gestartet und machen am Freitag, 11.10., um 20 Uhr Station im Linzer Posthof.Die fünf Berliner präsentieren dabei ihr neues Album "sweetlilly93@hotmail.com". Wie schon das große Debüt "Grande" ist es angenehm sperrig und ausgefallen instrumentiert. Von wegen Mainstream, die Frage lautet eher: Ist das jetzt 2Pac oder Brecht? Jedenfalls ein schön schepperndes Kunstwerk, das zum lustvollen Lauschen und Tanzen zwingt.Das Konzert ist längst ausverkauft, doch mit "Heute" habt ihr noch die Chance, live dabei zu sein!Wir verlosen 2 x 2 Karten für das ausverkaufte "Von Wegen Lisbeth"-Konzert am 11.10. um 20 Uhr im Posthof in Linz.