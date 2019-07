2 x 2 Karten für "We love the 90's" zu gewinnen

Das Comeback der 90er ist nicht aufzuhalten – bei diesem Live-Spektakel der Sonderklasse ist ein Hit-Feuerwerk garantiert!

– die kultige Mega-Party kommt am Freitag, 2.8.2019 (17 Uhr) in die Messe Wels!Und auf diese Acts können sich Fans der 1990er freuen:Jenny von Ace of Base, Dr. Alban, Snap!, Haddaway, 2 Unlimited, die Vengaboys, Mr. President, Rednex, Culture Beat, Captain Jack und C+C Music Factory. Sie alle treten live auf!Dazu warten tolle Video-, Show- und Special-Effects.Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Show am 2.8 in Wels.Einfach Fan unserer Facebook -Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, wen du mitnehmen möchtest.Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt!Also: Postfach checken nicht vergessen!Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.(epe)