2 x 2 Tickets für die Alex Mofa Gang gewinnen

"Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets für das Konzert der Alex Mofa Gang am 30. November 2019 im Wiener Chelsea.

Seit dem Erscheinen ihres ersten Albums "Die Reise zum Mittelmaß der Erde" (2016) ist die Alex Mofa Gang ununterbrochen unterwegs. Unzählige Festivals und noch mehr schweißtreibende Konzerte und Touren, unter anderem mit Jennifer Rostock, Frank Turner, Betontod, La Vela Puerca, Massendefekt, Montreal, Guano Apes führten die Gang quer durch Deutschland, Österreich, Tschechien, die Schweiz, die Niederlande und sogar zweimal nach Argentinien.Nicht zuletzt die beiden erfolgreichen Headliner-Tourneen der Band beweisen: Die Gang wächst und wächst und wächst…Das Herz steckt voller Erinnerungen, der Kopf platzt vor Ideen. 2017 erschien die zweite Platte "Perspektiven", zwei Jahre später das aktuelle Album "Ende offen".Samstag, 30. November 2019Chelsea, WienSupport: FinderEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrDas Gewinnspiel ist bis 24. November 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 25. November per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets an der Abendkassa des Events abholen.