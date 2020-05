20.000 Schutzmasken aus Nanjing für Wien sind da

Xièxie! Die chinesische Stadt Nanjing spendete nun 20.000 Mund-Nasen-Schutz-Masken sowie 500 Schutzoveralls für die Wiener Berufsrettung.

Als Zeichen der Solidarität und der freundschaftlichen Beziehungen zwischen der chinesischen Stadt Nanjing und Wien trafen gestern 20.000 Mund-Nasen-Schutz-Masken sowie 500 Schutzoveralls bei der Berufsrettung Wien ein. Weitere 30.000 Schutzmasken aus Nanjing sind bereits auf dem Weg nach Wien.Unter Anwesenheit von Chinas Botschafter in Österreich, S.E. Xiaosi Li, nahm Wiens Erster Landtagspräsident Ernst Woller gemeinsam mit Rainer Gottwald, dem Leiter der Berufsrettung Wien, sowie Erich Hohenberger, dem Bezirksvorsteher des dritten Bezirks, die Spende entgegen. Der Bezirk Landstraße unterhält enge partnerschaftliche Beziehungen mit Gulou, einem Stadtteil Nanjings."Gerade in Krisenzeiten zeigt sich der hohe Wert internationaler Beziehungen und Freundschaften", betonte Landtagspräsident Woller bei der Übernahme der Masken.Die Schutzausrüstungen wurden von Hygiene-Beauftragten der Stadt Wien auf ihre Einsatzbereitschaft kontrolliert und medizinisch freigegeben. Sie werden nun an Pflege- und Betreuungseinrichtungen im dritten Wiener Gemeindebezirk verteilt.