20 Grad! Sturmtief Gisela bringt Frühlingshauch

Am Mittwoch und Donnerstag stellen sich frühlingshafte Temperaturen um die 20 Grad ein – allerdings nur kurz, denn die nächste Kaltfront rollt schon wieder heran.

Frühlingstag mit 20 Grad

Am Wochenende meist trocken

Tiefdruckgebiete bestimmen weiterhin unser Wetter. Am Dienstag erreicht uns dabei die kräftige Warmfront von Sturmtief "Gisela" und sorgt am Nachmittag vor allem im Westen für starken Regen.Über Nacht zieht die Warmfront über Österreich nach Osten hinweg und somit befindet sich das ganze Land am Mittwoch hinter der Front im Warmsektor.Die Kaltfront von Gisela bleibt über Norddeutschlandliegen und verwellt in weiterer Folge. Da sich Österreich aber relativ nahe an der Luftmassengrenze befindet, überwiegen aman der Alpennordseite die Wolken. Dazu weht wieder kräftiger, teils sogar stürmischer Westwind, der die Temperaturen nach ober treibt. Im Süden scheint oft die Sonne und hier wird es in der südlichen Steiermark mit bis zu 21 Grad auch am wärmsten.Der wärmste Tag der Woche wird dann der. Die Zufuhr der warme Luft aus Südwesten hält an und dabei scheint auch im Norden häufiger die Sonne. Somit werden im Osten und Süden verbreitet Temperaturen um die 20 Grad erreicht.Im Laufe des Nachmittag verdichten sich aber die Wolken aus Norden und am späten Abend setzt dann im Vorfeld der Kaltfront Regen ein. Über Nacht legt sich die Kaltfront dann an die Alpen und es kühlt wieder merklich ab.Amregnet es vor allem am Vormittag noch, Schnee fällt oberhalb von rund 1.000 Metern.Das Wochenende verläuft dann weitgehend trocken und es baut sich allmählich ein Hochdruckgebiet auf. Somit wird es vor allem amauch sonnig. In der kommenden Woche dürften dann Hochdruckgebiete das Szepter übernehmen und die wochenlange Herrschaft der Tiefs beenden.