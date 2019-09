20 Jahre Aktivspielplatz am Rennbahnweg

20 Jahre Aktivspielplatz am Rennbahnweg Bild: ASP

Seit 20 Jahren ist der Aktivspielplatz "Rennbahnweg" Treffpunkt für Kinder und Jugendliche am Stadtrand von Wien.

Die Siedlung Rennbahnweg liegt am Stadtrand von Wien (Donaustadt). In den Jahren 1973 bis 1977 wurde sie errichtet. Im Jahr 1997 betrug die Anzahl der Bewohner 7154, davon 1283 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 19 Jahren. Die Akustik der Höfe machte es für Kinder unmöglich frei und ohne Beschränkungen zu spielen. So gründete der Verein "Institut für Erlebnispädagogik und Outdoor-Aktivitäten – Verein zur Förderung erlebnispädagogischer und erlebnisorientierter Projekte" den Aktivspielplatz. Das Grundstück wurde von der MA 42 (Wiener Stadtgärten) zur Verfügung gestellt.



Dieses Jahr feiert der Spielplatz sein 20-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums wird ab dem 13. September eine Woche lang zu zahlreichen Feierlichkeiten geladen. Den Abschluss bildet ein Sommerfest am 20. September.



Selbstbestimmtes, verantwortungsbewusstes und eigenständiges Handeln zu fördern, ist das zentrale Anliegen jeder Erziehungsarbeit und seit mittlerweile 20 Jahren das Ziel des Aktivspielplatz Rennbahnweg, der Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche.



Zahlreiche Aktivitäten, jede Menge Spaß



Direkt am Rennbahnweg, auf einem 4.000 m2 großen Areal, ist der Aktivspielplatz mitten in der Donaustadt bereits seit 20 Jahren der wohl bekannteste Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Mehrere Betreuer sind täglich um ihre jungen Besucher bemüht und mehrere zehntausend Menschen haben Jahr für Jahr die Einrichtung besucht und zahlreiche Momente voller Spiel und Spaß erlebt.



"Innerhalb der vergangenen 20 Jahre hat sich bei uns einiges getan, auch optisch. Wir haben Bereiche aus- und umgebaut, um den Kindern und Jugendlichen eine große Vielfalt an Aktivitäten und Möglichkeiten zu bieten", erklärt Mag. Alfons "Neby" Nebmaier, Teamleiter des Aktivspielplatz Rennbahnweg.



Neben gemeinsamen Unternehmungen wie Kochen, Basteln oder Musizieren sind regelmäßig auch Sonderaktionen geplant. Das große Freigelände ermöglicht zudem Platz für die Ausübung zahlreicher Sportarten und Naturerlebnisse. "Viele Kinder und Jugendliche schauen mehrmals pro Woche bei uns vorbei. Das ist ein tolles Feedback für unser Tun. Die Freude am Miteinander ist spürbar", so Mag. Nebmaier erfreut.



Festwoche mit zahlreichen Highlights



Anlässlich des Jubiläums ist am ASP eine Woche lang für zahlreiche Highlights gesorgt, mit welchen der Aktivspielplatz einmal mehr sein breites Angebot präsentiert. Den Auftakt macht die Eröffnung einer Fotoausstellung am 13. September um 18 Uhr über den ASP von damals bis heute. Am 17. September wird die Zeitkapsel der 15-Jahresfeier ausgegraben. Besucher können ab 17 Uhr vorbeischauen, um Sachen für die neue Zeitkapsel – diese wird am 27. September um 17 Uhr gemeinsam vergraben - zu malen oder zu basteln.



Am 18. September stoppt das interaktive Belle-Etage-Straßentheater um 17 Uhr beim Aktivspielplatz und begeistert mit einer großartigen Show, bevor am 19. September ab 15:30 Uhr die letzten Vorbereitungen für das große Sommerfest getroffen werden. Hier wird zusammen gebastelt, gebacken und der Aktivspielplatz dekoriert.



Großes Sommerfest



Am Freitag, den 20. September, wird ab 15 Uhr das große Sommerfest zelebriert. Riesentorte, Bühnenshow, Spielestationen, eine Schatzsuche im Sand, eine Fotostation, eine Luftballonaktion und Grillerei werden geboten.