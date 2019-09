20-jähriger Biker stirbt nach Überholmanöver

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist am Sonntag in Rietz ein junger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Für den Biker kam jede Hilfe zu spät.

Der 20-jährige Österreicher war gegen 18.00 Uhr mit seinem Motorrad in Rietz auf der B171 in Richtung Osten unterwegs.Laut Polizei überholte er dabei zwei Autos und musste gleich wieder auf die rechte Fahrspur wechseln, nachdem ihm der Pkw eines Deutschen entgegenkam.Dort musste sich der 20-Jährige hinter einem langsam fahrenden Mähdrescher einordnen, der von einem 32-Jährigen gelenkt wurde und ebenfalls nach Osten fuhr.Vermutlich aufgrund des hohen Geschwindigkeitsunterschiedes zwischen Motorrad und Mähdrescher gelang es dem Biker trotz Vollbremsung nicht mehr, eine Kollision mit dem Mähdrescher zu vermeiden.Der Österreicher touchierte den Mähdrescher im hinteren Bereich und wurde auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Dort prallte er genau gegen die Fahrzeugfront des deutschen Lenkers.Der 20-Jährige wurde noch an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, wo er aufgrund seiner Verletzungen erlag.Die Insassen des entgegenkommenden Pkws wurden ebenfalls verletzt und in die Klinik Innsbruck gebracht. Die Bundesstraße bis circa 20.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt.