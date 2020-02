20-Jähriger dealte für Puff-Besuche mit Drogen

Um sich seine Besuche im Bordell leisten zu können, verkaufte ein 20-Jähriger in Oberösterreich Suchtgift. Die Polizei war dem Mann bei einer Verkehrskontrolle auf die Schliche gekommen.

Gemeinsam mit zwei Bekannten war ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land am 29. Dezember 2019 kurz vor 1.00 Uhr mit seinem Auto in Traun unterwegs.Aufrund der auffälligen Fahrweise wurde der Pkw von einer Streife gestoppt und kontrolliert. Dabei nahmen die Polizisten intensiven Cannabisgeruch wahr.Bei der Überprüfung wurde schließlich eine braune Tasche mit insgesamt 530,5 Gramm Cannabiskraut vorgefunden und sichergestellt. Die drei Autoinsassen wurden festgenommen und einvernommen.Durch weitere Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Traun konnte dem 20-jährigen Türken Suchtgifthandel nachgewiesen werden.Der junge Mann soll insgesamt etwa 8.800 Gramm Cannabiskraut an unterschiedliche Personen im Ortsgebiet von Traun verkauft haben.Der 20-Jährige gab an, das Geld für seine Bordellbesuche und zum Fortgehen benötigt zu haben. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.Seine zwei Bekannten im Alter von 19 und 20 Jahren wurden als Beitragstäter an der Vorbereitung zum Suchtgifthandel angezeigt.