20 Musicalkarten für "Woodstock" zu gewinnen

Woodstock The Story - Das RockmusicalDienstag, 05. November 2019, ab 20 UhrLocation: Wiener Stadthalle, Halle F, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien50 Jahre Woodstock: Das legendärste Festival aller Zeiten feiert 2019 großes Jubiläum. Heute, ein halbes Jahrhundert später, lädt "WOODSTOCK THE STORY – DAS ROCKMUSICAL" alle Blumenkinder dazu ein, den Spirit des unsterblichen Sommers 1969 noch einmal live zu erleben. In einer mitreißenden Show wird das Lebensgefühl einer ganzen Generation aus drei Tagen Love, Peace & Musik auf die Bühne katapultiert.Die grandiose Musiktheaterinszenierung erzählt von Menschen, die nicht ahnten, dass sie gerade Musikgeschichte schrieben, von Idealen und Ideologien, von Wünschen und Träumen und von den Kontrasten in der Gemeinschaft. Insgesamt 32 Bands und Solo-Künstler zelebrierten damals "Three Days of Peace & Music".Drei Tage in drei Stunden – "WOODSTOCK THE STORY – DAS ROCKMUSICAL" präsentiert Theaterszenen, kombiniert mit Videoprojektionen, im Wechsel mit einer kraftvollen Live-Band, welche die besten Songs der bekanntesten Bands des Festivals auf großartige Weise spielt.