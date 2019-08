Vor 20 ' Brunner Wiesn 2019: Rabattaktion für die "Heute"-Leser

Am 19. September findet auf der Brunner Wiesn in Brunn am Gebirge die Schlagernacht mit Beatrice Egli und Maite Kelly statt. "Heute"-LeserInnen können die Tickets ab sofort um 20% günstiger ergattern.