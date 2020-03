20-Tonnen LKW blieb auf Grüngleis stecken

Ein Lkw lieferte zuvor Lebensmittel, dann blieb er im Grüngleis des Straßenbahnlinie D stecken. Die Feuerwehr war im Einsatz vor Ort.

Am Montagnachmittag kam es zu einem außergewöhnlichen Unfall in Favoriten: In der Artholdgasse, Ecke Hlawkagasse soll gegen 17 Uhr ein 20-Tonnen schwerer LKW bei einem Wendemanöver im Grüngleis der Staßenbahnlinie D steckengeblieben sein. Der Lkw lieferte zuvor Lebensmittel an einen Supermarkt aus."Der D-Wagen fuhr aus diesem Grund einige Stunden nur bis zur Station Quartier Belvedere", erklärte die Pressestelle der Wiener Linien zu diesem Vorfall. "Wir mussten die Oberleitung sofort abschalten für die Bergungsarbeiten", so die Pressestelle weiter. Gegen 20 Uhr wurde der Lkw entfernt und der Betrieb des D-Wagens wieder aufgenommen.Sechs Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr waren vor Ort und versuchten den 20 Tonnen Lkw plus Anhänger zu bergen und vor allem aus dem Grüngleis zu befreien.Erst im Dezember wurde das Grüngleis der Linie D im Sonnwendviertel in Favoriten um zwei Stationen verlängert. Auf zwei Kilometern wurde ab der Alfred-Adler-Straße entlang des Helmut-Zilk-Parks ein Grüngleis verlegt.