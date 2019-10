20 x 2 Tickets für den Filmbrunch zu gewinnen!

HEUTE verlost zum Cineplexx-Filmbrunch 20 x 2 Karten für die Kinos Wienerberg & Donau Plex am Sonntag, den 27. Oktober 19.

Essen und Kino sind zwei schöne Dinge, die sich hervorragend kombinieren lassen!Ab 11:00 Uhr wird vor Ort ein köstlicher Brunch in Buffet-Form (all you can eat) angeboten. Im Anschluss daran stehen ab 12:30 Uhr drei Filme zur Auswahl:"Terminator: Dark Fate" ist der bereits sechste Teil der Science-Fiction-Saga, versteht sich allerdings als Fortsetzung von James Camerons "Terminator 2 – Tag der Abrechnungv (1991).Die junge Dani Ramos (Natalia Reyes) befindet sich von einem Tag auf den anderen inmitten eines unerbittlichen Krieges zwischen den Menschen und den Maschinen. Bald bekommt sie Unterstützung von der kampferprobten Sarah Connor (Linda Hamilton) sowie der kybernetisch weiterentwickelten Grace (Mackenzie Davis).Auf der Flucht treffen die Frauen nicht nur auf den T-800 (Arnold Schwarzenegger), sondern auch auf einen neuen, weiterentwickelten Terminator (Gabriel Luna), der es auf sie abgesehen hat.Die Fortsetzung der Dornröschen-Realverfilmung "Maleficent - Die dunkle Fee" mit Angelina Jolie in der Titelrolle: Die Prinzessin Aurora (Elle Fanning) ist kein kleines Mädchen mehr, sondern eine erwachsene Frau, die bald Prinz Philipp (Harris Dickinson) heiraten soll und zur Königin gekrönt wird.Zusammen mit der Fee Maleficent (Angelina Jolie) pflegt und schützt sie die magischen Moore und kümmert sich um das Waldkönigreich, um es so zu erhalten, wie es immer war. Maleficent hat mit ihrer dunklen Vergangenheit abgeschlossen und lebt ein glückliches Leben. Doch das Glück ist nicht von Dauer, denn Auroras künftige Schwiegermutter, die Königin Ingrith (Michelle Pfeiffer), bringt das friedliche Miteinander im Königreich in Gefahr. Eine neue dunkle Macht zieht auf und Maleficent und Aurora müssen sich auf einen Kampf einstellen, der alles zerstören könnte, was sie sich aufgebaut haben.Eine glänzende Zukunft wartet auf Jessica (Luna Wedler), doch ihr Leben ändert sich, als sie sich in den jungen und gut aussehenden Danny (Jannik Schürmann) verliebt. Hinter der strahlenden Fassade Dannys, verbirgt sich ein dunkles Geheimnis. Die gemeinsame Zukunft, von der Jessica träumt, wird immer unwahrscheinlicher.Doch die 18-Jährige ist bereit, für Danny und die gemeinsame Liebe zu kämpfen. Letztendlich kommt es nicht darauf an, wie lange sie sich noch lieben können, sondern wie intensiv sie ihre gemeinsame Zeit genossen und gelebt haben.