200 Premieren-Tickets für TERMINATOR gewinnen

Mit "Terminator" (1984) erfand Regisseur James Cameron das Sci-Fi-Action-Genre neu. In Teil zwei ("Tag der Abrechnung", 1991) zeigte er bahnbrechende Special Effects, die die gesamte Filmwelt in Atem hielten. Knapp 25 Jahre später kehrt der Filmemacher als Produzent in das Franchise zurück, um sie zu ihren Wurzeln zurückzuführen.Erneut treibt eine Killermaschine aus der Zukunft ihr Unwesen, erneut stellt sich ihr Sarah Connor (Linda Hamilton) in den Weg, um die Menschheit zu retten. An ihrer Seite kämpft jener Terminator (Arnold Schwarzenegger), der es schon in den Achtzigern auf sie abgesehen hatte.und Cineplexx verlosen100 x 2 Tickets fürdie Premiere vonTERMINATOR: DARK FATEam Mittwoch, 23. Oktober 2019im Cineplexx Donau PlexFilmstart: 20.15 UhrKartenausgabe: von 19.15 bis 20.00 UhrDas Gewinnspiel ist bis 21. Oktober 2019 (08.00 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.