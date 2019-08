200 Premierentickets für STUBER gewinnen

"Heute" und Cineplexx verlosen 200 Tickets für die Premiere von "Stuber" am 21. August 2019 im Wiener Donau Plex.

Stuber

Als ein gutmütiger Uber-Fahrer (Kumail Nanjiani) ausgerechnet einen grimmigen Polizisten (Dave Bautista) auf der Jagd nach einem brutalen Killer in seinem Taxi mitnimmt, wird er auf eine harte Probe gestellt: Er muss einen klaren Kopf behalten, versuchen, am Leben zu bleiben und seine Fünf-Sterne-Bewertung retten.Unter der Regie von Michael Dowse sind in dieser Actionkomödie außerdem Iko Uwais, Natalie Morales, Betty Gilpin, Jimmy Tatro, Mira Sorvino und Karen Gillan zu sehen.und Cineplexx verlosen200 Tickets fürdie Premiere vonSTUBER – 5 STERNE UNDERCOVERam Mittwoch, 21. August 2019im Cineplexx Donau PlexDas Gewinnspiel ist bis 19. August (08.00 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Namen der Gewinner werden an den Veranstalter weitergegeben.(lfd)