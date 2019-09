21 Afghanen und Syrer bei illegaler Einreise erwischt

19 Afghanen und zwei Syrer wurden am Mittwoch von der Polizei in Wolfsthal (Bez. Bruck) aufgegriffen. Sie waren illegal aus der Slowakei eingereist.

Auf einem Feldweg in Wolfsthal nahe der Grenze zur Slowakei griff die Polizei am Mittwoch zu Mittag 21 unrechtmäßig eingereiste Personen auf. Die 19 Afghanen und zwei Syrer waren zu Fuß unterwegs.



Bei der Anhaltung durch die Polizei stellten alle Antrag auf internationalen Schutz. Weil sie sonst aber kein Wort Deutsch oder Englisch sprachen und auch kein Dolmetscher vor Ort war, konnte die Polizei nicht mit der Gruppe kommunizieren bzw. diese wie vorgesehen informieren oder belehren.



Einen Hinweis zu möglichen Schleppern gab es vorerst nicht. Alle 21 wurden in der Folge mit Hilfe des Bundesheers nach Schwechat zur Fremdenpolizei überstellt. (min)