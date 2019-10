21-Jähriger attackiert und verletzt zwei Polizistinnen

Symbolbild Bild: Lisi Niesner / Tageszeitung Heute

Lautes Geschrei in einer Wohnung in Wien-Josefstadt mitten in der Nacht rief am Montag die Polizei auf den Plan. Bei der Kontrolle prügelte ein 21-Jähriger los.