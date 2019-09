21-Jähriger bricht in Pizzeria ein, zerstört Autos

Mit einem Sessel eines Cafes schlug ein 21-Jähriger die Scheibe einer St. Pöltner Pizzeria ein, stahl Eistee, ruinierte dann acht Autos. Der Mann sitzt in U-Haft.

Für eine Spur der Verwüstung sorgte ein 21-jähriger Mann am Wochenende in Sankt Pölten: Der alkoholisierte Nachtschwärmer schnappte sich einfach aus einem Schanigarten einen Sessel, zerstörte damit die Scheibe einer Pizzeria-Eingangstüre in der Josefstraße. Offenbar wahllos oder durstig nahm der Eindringling zwei Paletten Eistee mit.Dann zog der Österreicher weiter, demolierte noch acht geparkte Autos. Nur: Die Polizei konnte den Verdächtigen kurz nach den Delikten schnappen und festnehmen. Der Journalstaatsanwalt entschied: Untersuchungshaft. Der 21-Jährige wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.