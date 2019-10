21-Jähriger rast mit knapp 200 km/h durch 80er Zone

Eine rasante Spritztour mit Papas Auto kostete einem 21-Jährigen in der Steiermark am Sonntag den Führerschein. Der junge Mann war deutlich zu schnell unterwegs.

Die Polizei führte gegen 15.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät auf der Murtal Schnellstraße (S36) im Bereich Kobenz durch.Dabei hielten die Polizisten einen 21-jährigen Autofahrer aus Leoben an, der gerade in Richtung Klagenfurt unterwegs war. Der junge Mann wurde in der 80er Zone mit satten 195 km/h gemessen.Laut Polizei war der Steirer mit dem Auto seines Vaters unterwegs und hatte zwei gleichaltrige Beifahrer dabei. Dem 21-Jährigen wurde noch vor Ort der Führerschein abgenommen.Bereits kurz zuvor zogen die Beamten im selben Streckenabschnitt einen 37-jährigen Pkw-Lenker aus Klagenfurt aus dem Verkehr. Er wurde mit 136 km/h gemessen und gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein.Auch dem Kärntner wurde der Führerschein abgenommen. Eine Alkoholisierung konnte bei keinem der beiden Autofahrer festgestellt werden. Sie wurden angezeigt.