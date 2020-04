03.04.2020 19:45 Großeinsatz bei 22-Hektar-Brand am Neusiedler See

Credits: Landesfeuerwehr Burgenland

Am Freitag kam es zu einem großen Flurbrand im Nationalpark Seewinkel am Neusiedler See. Gleich mehrere Feuerwehren sind mit insgesamt 75 Kräften im Löscheinsatz.