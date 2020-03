19.03.2020 7:17 22-jähriger Autofahrer kracht gegen Baum – tot

Für den jungen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Bild: heute.at (Symbolbild)

In der Nacht auf Donnerstag ist es in Schnepfau in Vorarlberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein junger Autofahrer verlor die Kontrolle und kollidierte mit einem Baum.