22-Jähriger gleich zwei Mal in Wien verprügelt

Mitten am Franz-Josefs-Kai wurde der Nachtschwärmer niedergeschlagen.

Die Wiener Polizei konnte einen Fall von doppelter Körperverletzung und zweifachem Raub lösen. Fünf verdächtige wurden ausgeforscht.

Bereits im Juli ereignete sich vor einem Lokal am Franz-Josefs-Kai in Wien eine Körperverletzung mit Anschlussraub. Laut Zeugenangaben kam es zunächst zu verbalen Streitereien zweier männlicher Opfer (beide 20 Jahre alt) mit einigen Jugendlichen. Als ein dritter Mann (22 Jahre alt) schlichten wollte, schlugen zumindest fünf anwesende Beschuldigte auf diesen ein. Nachdem der 22-Jährige zu Boden gegangen war, wurde ihm die Geldbörse geraubt und die Angreifer ergriffen die Flucht.Die Opfer trennten sich nach der Tat. Der 22-Jährige war im Anschluss alleine unterwegs. Bei einer U-Bahnstation dürften ihm die Angreifer aufgelauert haben. Er wurde neuerlich zusammengeschlagen und erneut beraubt, dieses Mal wurde ihm das Mobiltelefon gestohlen. Danach verschwanden die Täter. Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Bandenkriminalität des Landeskriminalamts Wien konnte im Zuge diverser Ermittlungstätigkeiten die Beschuldigten ausforschen.Zwischen 26. Juli und 23. September 2019 konnten alle fünf Beschuldigten nach und nach bei intensiven Streifentätigkeiten festgenommen werden. Es handelt sich um zwei 15-Jährige (beides Tschetschenen) und drei 17-Jährige (Syrer, Österreicher und Somalier). Alle sind polizeilich amtsbekannt, vier der fünf Personen sind einschlägig vorbestraft. Drei der fünf Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft.