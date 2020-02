23.000 Euro, wenn du für ihn die Richtige findest

Jeff Gebart aus Kansas (USA) sucht online die Frau fürs Leben. Dafür verwendet er aber keine große Dating-Plattform, sondern seine eigene Website – potenziellen Verkupplern winken dort 23.000 Euro.

Junggeselle Jeff Gebart (47)

Weil Amor bis jetzt keine passende Frau parat hatte, bietet ein 47 Jahre alter Unternehmer aus Kansas (USA) jetzt jener Person 23.000 Euro, die ihm die richtige Frau vorstellt.Jeff Gebart ist ein erfolgreicher Mann, der sich mit Immobilien eine goldene Nase verdient. Er hat ein ansehnliches Sixpack, beschreibt sich selbst als humorvoll, unternehmungslustig, energiegeladen und positiv. In Beziehungen ist Jeff, so die Eigenangaben, unterstützend, aufgeschlossen und großzügig. So toll er auch ist, Frau hat er noch keine gefunden, die das zu schätzen wüsste.Daher hat er jetzt eine Website ( datejeffg.com ) eingerichtet, auf der sich potenzielle Verkuppler oder passende Single-Frauen über ihn informieren und anmelden können. An die künftige Traumfrau hat er folgende Ansprüche: Sie soll lebensfroh sein, sich ein gemeinsames Leben vorstellen können – und sie muss seinen Hund "Gunner" mögen. Gut zu wissen: Frauen, die sich selbst vorschlagen, sind allerdings von der Belohnung ausgeschlossen.