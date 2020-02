17.02.2020 11:43 23-Jährige stirbt bei Kuchen-Wettessen

(Symbolfoto): Eine 23-jährige Frau ist bei einem Kuchen-Wettessen in Moskau erstickt Bild: iStock

Ein Kuchen-Wettessen in einer Moskauer Bar endete am Samstagabend in einer Tragödie.