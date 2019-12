23-Jähriger fährt Frau an – schwer verletzt

Die 73-Jährige wurde sofort in ein Spital gebracht, der Autofahrer erlitt einen Schock.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall passierte am Mittwochmorgen in Wien-Leopoldstadt. Eine 73-jährige Frau wollte kurz nach 8 Uhr gerade die Franzensbrückenstraße überqueren, als sie von einem Auto niedergestoßen wurde. Die Dame erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde sofort von der Rettung betreut und in ein Spital gebracht.Der 23-jährige Lenker des Fahrzeugs erlitt einen Schock. Die Polizei hat Ermittlungen über den Unfallhergang aufgenommen.Ein-Leser fotografierte den Ort des Geschehens aus sicherer Distanz.