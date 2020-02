23-Jähriger in Kufstein von Güterzug erfasst

In Kufstein ist am Mittwochabend ein 23-jähriger Italiener von einem Güterzug angefahren und verletzt worden. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Ein 23-jähriger Deutscher wurde kurz nach 20.00 Uhr in Kufstein im Einfahrtsbereich zum Bahnhof von einem Güterzug angefahren.Laut Aussage des Zugführers habe er plötzlich eine dunkel gekleidete Person auf den Bahngleisen gesehen und unverzüglich eine Notbremsung eingeleitet.Der Güterzug konnte aber nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste mit rund 40 km/h den Italiener auf den Gleisen, berichtet die Polizei.Der 23-Jährige gab an, dass er um 16.00 Uhr vom Bahnhof Buchs (Schweiz) mit dem Zug nach Innsbruck gefahren sei und dort umsteigen hätte müssen, da er nach Bozen fahren wollte.Ab diesem Zeitpunkt könne er sich jedoch an nichts mehr erinnern und habe sich plötzlich mit Schmerzen im rechten Arm in einem Rettungswagen befunden.Außerdem erklärte der Italiener, dass er während der Zugfahrt ein oder zwei Bier getrunken habe. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv.Im Bezirkskrankenhaus Kufstein wurde bei dem Mann schließlich eine Rissquetschwunde am rechten Arm genäht sowie der Verdacht einer Gehirnerschütterung diagnostiziert.Während des Rettungseinsatzes war die Bahnstrecke Kufstein/Kiefersfelden im Zeitraum vom 20.08 Uhr bis 21.18 Uhr gesperrt.