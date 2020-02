23-Jähriger will rollenden Lkw stoppen und stirbt

Drama auf der LB 54: Ein 23-Jähriger öffnete die Bordwand, der Lkw kam auf der abschüssigen Straße ins Rollen, der Lenker wollte das Fahrzeug stoppten, kam dabei unter die Räder.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der LB54 in Aspangberg (Neunkirchen) am Dienstagabend: Ein Ungar öffnete die Bordwand, hantierte hinten auf der Ladefläche, dabei fing der Klein-Lkw an zu rollen.Der junge Lenker versuchte mit dem Mute der Verzweiflung, das Fahrzeug zu stoppen, wollte noch einen Keil drunter legen, wurde dabei aber vom Klein-Lkw überrollt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt.Nachkommende Lenker alarmierten sofort Rettung und Polizei, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des Osteuropäers feststellen.