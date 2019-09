23-Jähriger zündet sich neben Polizisten Joint an

Diese Aktion war wohl nicht besonders schlau: Neben Polizisten hat sich ein 23-jähriger Kroate am am Freitagabend in Tamsweg einen Joint angezündet.

Die Polizei musste in Tamsweg in Lungau ausrücken, weil sich Anreiner in einer Seitenstraße beschwert hatten. Mehrere Jugendliche waren in einen Streit geraten. Während die Beamten den Sachverhalt aufklären wollten, steckte sich der 23-jährige Mann neben ihnen einen Joint an und wollte diesen rauchen.



Die Polizisten durchsuchten den Mann daraufhin und fanden auch noch ein Papierbriefchen mit Kokainresten. Der Kroate gab an, dass er nicht wisse, wie er in den Besitz der Drogen gekommen ist.



Die Suchtmittel wurden sichergestellt. Gegen den 23-Jährigen wurde Anzeige erstattet.