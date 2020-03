24 Coups! Kriminaltourist als Serieneinbrecher

Die Wiener Polizei konnte nun einen Slowaken festnehmen, dem bisher 24 Einbrüche nachgewiesen werden konnten. Der Mann ging bei jedem seiner Coups ähnlich vor.

Immer am Freitag reiste der Slowake nach Wien. Doch weder die Schönheit der Stadt noch die Kaffeehauskultur oder Museumsbesuche lockten den Mann in die Bundeshauptstadt. Er hatte Wohnungen in Favoriten und die dort verwahrten Wertgegenstände im Visier.Auf seinen Touren spionierte er die Objekte aus. Wenn niemand zu Hause war, schlug er zu: Dabei ging er laut Polizei nicht zimperlich vor, zwängte die Wohnungstüren mit Stemmeisen und roher Gewalt auf. Dann durchwühlte er Kästen und Schränke, nahm alles mit, was sich zu Geld machen ließ. Die Beute versilberte er in der Slowakei.Mehrfach wurde der Verdächtige kurz vor oder nach Einbrüchen an den Tatorten gesichtet. Die von einem Opfer gemachte Videoaufnahme brachte die Kripo dann auf seine Spur. Am 21. Februar wurde der Slowake schließlich nach einem Einbruch in der Senefeldergasse festgenommen. Bisher konnten ihm 24 Einbrüche nachgewiesen werden. Er ist teilgeständig. Motiv: Er brauchte Geld für Drogen und Wetten.