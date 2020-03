24-jährige Lenkerin starb bei Verkehrsunfall

Eine 24-Jährige kam bei winterlichen Verhältnissen von der Straße ab, überschlug sich mit ihrem Pkw und knallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Am Montag um 6.30 Uhr ereignete sich auf der B31 in St. Georgen am Reith (Bezirk Amstetten) ein tödlicher Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam eine 24-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Steyr (OÖ) mit einem Fahrzeug bei winterlichen Fahrverhältnissen rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Felsvorsprung.In weiterer Folge schleuderte bzw. überschlug sich das Fahrzeug und prallte auf der Fahrbahn gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug eines 43-jährigen Fahrzeuglenkers aus dem Bezirk Scheibbs.Die 24-Jährige konnte von der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen/Reith mittels hydraulischen Rettungsgeräts nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden.Der 43-Jährige konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wurde unbestimmten Grades verletzt.