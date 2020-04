24-Jähriger kam bei Crash gegen Baum ums Leben

Tragischer Unfall am Freitag in Raach (Bezirk Neunkirchen): Ein junger Lenker kam mit seinen Auto von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Baum und verstarb noch vor Ort.

Gegen 6 Uhr kam es am Freitag in Raach am Hochgebirge zu einem schrecklichen Unfall, der das Leben eines jungen Mannes forderte. Auf der Schlaglstraße (L134) kam der 24-jährige Lenker aus dem Bezirk Neunkirchen aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine stark abfallende Böschung und krachte mit dem Fahrzeugdach gegen einen Baum.Trotz des schnellen Einsatzes von drei Feuerwehren, einem Rettungsteams des RK Gloggnitz, dem Notarzt aus Neunkirchen sowie der Polizei, kam für den Lenker jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 24-Jährigen feststellen.Nach der polizeilichen Freigabe wurde das Wrack mittels Seilwinde zurück auf die Fahrbahn gezogen und mittels Kran verladen und abtransportiert. Die L134 musste für rund 1,5 Stunden komplett gesperrt werden.