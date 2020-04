24-Jähriger schnitt Gegner mit Flasche Gesicht auf

Blutige Auseinandersetzung in Innsbruck: Ein Somalier griff einen Mann mit einer Glasflasche an und zerschnitt ihm damit das Gesicht.

Am Samstag gegen 22.15 Uhr kam es in der Museumstraße in Innsbruck zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Somalier und einem 27-jährigen Mann noch ungeklärter Nationalität.Im Zuge des Streites schlug der 24-Jährige seinem Kontrahenten eine volle Glasflache gegen den Kopf. Anschließend fügte der Beschuldigte noch mit einer Glasscherbe dem 27-Jährigen eine Schnittverletzung im Gesicht zu.Ebenfalls ausrücken musste die Tiroler Polizei in der Nacht auf Sonntag. Gegen 03:30 Uhr brachen bisher noch unbekannte Täter in eine Tabaktrafik in der Technikerstraße in Innsbruck/Hötting ein.Die Unbekannten entwendeten in der Folge mehrere Zigarettenpackungen, Tabak und einige Rollen Rubbellose. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.