25-Jähriger kracht mit VW gegen Hausmauer in Wien

Crash am Donnerstag in Wien-Wieden: Ein 25-jähriger Autolenker fuhr mit seinem VW Polo gegen eine Hausmauer.

Rettungseinsatz in Wieden: Am Donnerstag krachte gegen 15.50 Uhr ein 25-jähriger Mann mit seinem grauen VW Polo bei der Argentinierstraße in eine Hausmauer.Kurz danach rückten bereits die Rettungskräfte des Roten Kreuzes an.-Leserreporterin Vesna war vor Ort und konnte den Rettungseinsatz von der Ferne beobachten."Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung wurde der Patient mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht", so Rettungssprecherin Corina Had gegenüber. Die Unfallursache ist bislang völlig unklar.