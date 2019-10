25-Millionen-Yacht kracht ungebremst in Bootshafen

Eine Luxus-Yacht rammte im Hafen von Port Angeles mehrere Boote. Es entstand ein Sachschaden von über 100.000 US-Dollar.

Gerade erst vom Stapel gelassen und schon einen Crash – im Port Angeles Boat Haven im US-Bundesstaat Washington ist am Montag eine brandneue Luxus-Yacht vom Typ Westport 125 außer Kontrolle geraten und in zahlreiche geankerte Boote gekracht.Das 38 Meter lange, 260 Tonnen schwere Schiff hätte vor seiner Überstellung an seinen neuen Besitzer von der sechsköpfigen Crew aufgetankt werden sollen. "Das Boot lag an der Anlegestelle. Wie aus dem Nichts fing es plötzlich an zu beschleunigen", schildert Hafenmeister John Nutter gegenüber " Peninsula Daily News ".Bei seiner unkontrolliertem Fahrt kollidierte das Luxusgefährt, dessen Neupreis zwischen 24 und 25 Millionen US-Dollar liegt, mit sechs anderen Booten und einem Pier. Insgesamt soll sich der Sachschaden auf über 100.000 Dollar belaufen. Der Hersteller der Westport LLC hat angekündigt, dafür aufkommen zu wollen. Verletzte dürfte es den Berichten zufolge keine gegeben haben.Wie es dazu kommen konnte, ist nach wie vor unklar. Experten vermuten einen Fehler in der Bordelektronik. "Wir wissen aber noch nicht, ob es sich um ein Software-Problem oder einen elektronischer Defekt im System handelt", wird ein an den Ermittlungen beteiligter Mitarbeiter zitiert.