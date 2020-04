26 Grad! Kaiserwetter quält uns in Corona-Krise

Mit dem sonnigen Hochdruckwetter geht es auch in den nächsten Tagen so weiter, die Temperaturen können dabei sogar bereits auf bis zu 26 Grad steigen.

Der Dienstag bringt keine Änderung des sonnigen und warmen Frühlingswetters. Im Großteil des Landes präsentiert sich der Himmel wolkenlos, nur über den westlichen Gebirgsgruppen bilden sich im Tagesverlauf ein paar Quellwolken.Diese bleiben aber harmlos und kurzlebig. Bei allmählich nachlassendem, aber im Osten noch lebhaftem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen 16 und 23 Grad.Am Mittwoch bleibt es weiterhin strahlend sonnig, verbreitet präsentiert sich der Himmel wolkenlos. Nur von Vorarlberg bis in den Salzburger Pinzgau bilden sich ab Mittag ein paar Quellwolken, die Schauerneigung bleibt aber äußerst gering.Meist bleibt es aber aber auch hier freundlich und trocken, und der Wind weht meist nur noch schwach bis mäßig aus Südost. Mit maximal 16 bis 23 Grad ist es weiterhin sehr warm.Der Gründonnerstag hat nach wie vor meist ungetrübten Sonnenschein zu bieten. Lediglich im westlichen Bergland halten sich in der Früh einzelne Wolkenbänke, die sich tagsüber in Quellwolken umwandeln. Am Nachmittag bilden sich im Berg- und Hügelland auch weiter östlich ein paar Quellwolken.Ein kurzer Schauer ist am ehesten in Vorarlberg und Tirol möglich. Der Wind dreht mehr auf West bis Nord, weht aber meist nur schwach und mit 17 bis 23 Grad bleiben auch die Temperaturen nahezu unverändert.Am Karfreitag setzt sich das freundliche Frühlingswetter fort. Nach einem strahlend sonnigen Beginn bilden sich im Laufe des Vormittags besonders in der Osthälfte ein paar größere Quellwolken.Es bleibt aber nach wie vor weitgehend trocken, einzelne kurze Regenschauer gehen am ehesten im Wald- und Mühlviertel nieder. Der Wind weht nur schwach bis mäßig aus Nord, die Luft erwärmt sich auf 17 bis 24 Grad.Auch das Wochenende wird angenehm warm. Stellenweise sind zwar kurze Schauer möglich, tagsüber sollte es dann aber meist trocken bleiben. Die Temperaturen können am Samstag und Sonntag im Osten und Südosten auf bis zu 26 Grad steigen.