i Computermaus am PC pixabay.com Versteckter Windows-Trick 26 Jahre alter Windows-Trick sorgt für Staunen Ein Microsoft-Programmierer entdeckte einen versteckten Windows-Trick, der seit fast drei Jahrzehnten im System schlummert. Von Technik Heute 07.10.2026, 22:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal liegen die praktischsten Funktionen direkt vor unserer Nase - und trotzdem übersieht man sie jahrzehntelang. So erging es auch Raymond Chen, einem erfahrenen Microsoft-Entwickler, der eine äußerst nützliche Windows-Funktion erst kürzlich entdeckte.

Der Trick funktioniert durch das Zusammenspiel von Tastatur und Maus: Wenn du die Umschalttaste gedrückt hältst und gleichzeitig auf die Bildlaufleiste klickst, springt der Schieberegler direkt an die angeklickte Stelle. Für weite Wege im Dokument nutzte Chen zuvor stets das Rechtsklick-Menü.

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"Ich wusste bis vor Kurzem nichts von dieser Verknüpfung", gesteht Chen in seinem Blog, wie Chip.de berichtet. Die Funktion wurde bereits vor rund 26 Jahren eingeführt. Das Rechtsklick-Menü bietet dabei auch die Option "Hierhin scrollen", die zur selben Zeit implementiert wurde.

Nicht überall verfügbar

Allerdings verwenden viele moderne Programme eigene Bildlaufleisten, weshalb das klassische Menü oft nicht mehr erscheint. Dennoch unterstützen zahlreiche Web-Anwendungen die Funktion weiterhin.

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Programme auf Chromium-Basis - wie etwa Google Chrome oder Microsoft Edge - erlauben zwar meist kein Rechtsklick-Menü mehr auf der Scrollbar, reagieren aber nach wie vor auf den Klick mit gedrückter Umschalttaste. Bei anderen Benutzeroberflächen müssen Nutzer dagegen auf diese praktische Abkürzung verzichten.