29.11.2019 9:45 Mann drohte Polizeistation in die Luft zu jagen

Bild: Thomas Lenger

Vier Mal hatte ein 26-Jähriger der Polizei in Amstetten telefonisch gedroht, die Polizeiinspektion mit einer Bombe in die Luft zu jagen. Freitagmorgen rückte die Cobra an.