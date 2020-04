26-Jähriger schoss sich mit Nagelpistole ins Bein

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Mittwoch im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gekommen. Ein 26-Jähriger hatte sich mit einer Nagelpistole in den Unterschenkel geschossen.

Der 26-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war gegen 12.45 Uhr damit beschäftigt, Sonderpaletten mit Hilfe eines sogenannten Luftdrucknaglers zusammenzubauen.Als er, eigenen Angaben zufolge, beim Absetzen der Nagelpistole den Zeigefinger am Abzug ließ, betätigte der Steirer ungewollt den Auslöser.Dabei schoss er sich einen 90 mm langen Schraubnagel mit rund acht Bar in die Rückseite des rechten Unterschenkels, berichtet die Polizei.Der 26-Jährige wurde vom Roten Kreuz und einem Notarzt erstversorgt und schließlich vom Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Oberwart geflogen.