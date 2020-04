26-Jähriger wollte seinen Opa (70) mit Messer töten

Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, seinen Großvater (70) Dienstagmittag mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben. Polizisten nahmen den 26-Jährigen fest.

In den Mittagsstunden soll der 26-Jährige seine Großeltern in deren gemeinsamer Wohnung in Leoben besucht haben. In der Folge dürfte er den 70-Jährigen plötzlich in der Wohnung mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.Polizisten nahmen den 26-Jährigen noch am Tatort fest. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen.+++ Mehr Infos in Kürze +++