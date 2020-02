27-Jährige attackiert und verletzt zwei Exekutoren

Blick von der Löwengasse in die Dißlergasse in Wien-Landstraße

Als plötzlich zwei Gerichtsvollzieher wegen einer Pfändung an der Wohnungstür einer jungen Frau in Wien-Landstraße klopften, rastete diese aus.

Um 14.20 Uhr verständigten am Mittwoch zwei Gerichtsvollzieher den Notruf. Die beiden Exekutoren waren laut eigenen Angaben von einer Frau, bei der eine Pfändung durchzuführen gewesen wäre, in einer Wohnung in der Dißlergasse (3.) attackiert wurden.Die Beamten konnten die Situation vor Ort beruhigen. Die Pfändung wurde anschließend unter lautstarkem Protest der Frau, einer 27-jährigen polnischen Staatsangehörigen, durchgeführt.Bei dem Vorfall wurden beide Gerichtsvollzieher im Gesichts- und Handbereich leicht verletzt, die Rettung lehnten sie ab. Die 27-Jährige wurde wegen schwerer Körperverletzung und versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.