27-Jährige ging bei Rot – von Bim erfasst

Eine junge Frau wurde in der Nacht auf Sonntag in Wien von einer Straßenbahn angefahren. Sie trug Kopfhörer und dürfte die Garnitur nicht bemerkt haben.

Eine Fußgängerin wurde am Samstag um 22.45 Uhr beim Überqueren des Burgrings von einer Straßenbahn der Linie D erfasst. Die 27-Jährige kam zu Sturz und erlitt Prellungen sowie leichte Kopfverletzungen. Nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung wurde sie zur weitern Abklärung in ein Spital gebracht.Laut Wiener Linien dürfte die Frau Kopfhörer getragen und die Straße bei Rot überquert haben. Dabei übersah sie am Ring auf Höhe des Heldenplatzes offensichtlich die herannahende Bim. Der Fahrer der Straßenbahn hatte demnach keine Chance mehr, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Wiener Polizei hat den Unfall aufgenommen.