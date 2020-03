27-jähriger Skifahrer trat Schneebrett los und starb

Ein 27-Jähriger machte im Bezirk Lilienfeld alleine eine Skitour, wurde von einem Schneebrett verschüttet und konnte nur noch tot geborgen werden.

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Baden dürfte am Samstagvormittag, vom Parkplatz der Göllerlifte in St. Aegyd am Neuwalde (Lilienfeld) alleine zu einer Skitour auf den Großen Göller aufgebrochen sein.Nachdem er den Gipfel erreicht hatte fuhr er in die Südseite (sogenannte Eisgrube) bis zur Forststraße oberhalb des Lahnsattels ab. Anschließend dürfte der wieder über den "Mitterriegel" auf den Terzer Göller in Richtung Großer Göller aufgestiegen sein. Gegen Mittag dürfte er zwischen Terzer Göller und Großer Göller in die Eisgrube abgefahren sein. Kurz nach der Einfahrt in den Hang dürfte er laut Landespolizeidirektion Niederösterreich ein Schneebrett losgetreten haben, dass ihn etwa 400 Meter mitriss und verschüttete.Der 27-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Am heutigen Sonntag wurde die Leiche geborgen.