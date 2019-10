28-Jähriger brach über Klofenster in Bordell ein

Über ein offenes Klofenster war ein 28-Jähriger in eine Rotlichtbar an der B17 eingestiegen, nahm 780 Euro, wollte flüchten. Aber: Eine Prostituierte erwischte ihn.

Die Gelegenheit eines offenen Toilettenfensters wollte sich ein 28-Jähriger nicht entgehen lassen und kletterte übers Fenster ins Bordell an der B17 im südlichen Niederösterreich. Er durchsuchte den Barbereich, nahm 780 Euro und wollte wieder übers Fenster flüchten.Doch eine Prostituierte hatte den Eindringling gesehen, stellte sich laut Anklage dem 28-Jährigen in den Weg und schrie: "Du Arschloch, was willst Du hier, was hast Du gestohlen, bleib stehen, ich rufe jetzt die Polizei." Dabei wurde sie laut Anklage kräftig zur Seite gestoßen, er lief zum Wagen und gab Gas. Entgegen ersten Befürchtungen blieb die Sexarbeiterin unverletzt, der 28-Jährige wurde festgenommen.Am Mittwoch musste der fünffach vorbestrafte Ochiz Y. (28) in Wr. Neustadt auf die Anklagebank. Der 28-Jährige () zeigte sich teilgeständig: "Ich war auf Crystal Meth und Heroin."Der Hilfsarbeiter fasste zwei Jahre wegen räuberischen Diebstahls aus. Zudem wurden zehn Monate bedingte Haft widerrufen. Das heißt: Der österreichische Staatsbürger muss weitere 34 Monate absitzen (nicht rechtskräftig).