17.04.2020 18:21 28-Jähriger stürzte in Gletscherspalte

Der Unfall passierte bei einer Skitour im Zillertal. Bild: iStock/ Symbolbild

Ein 28-Jähriger ist am Freitag in eine Gletscherspalte am Hochfeiler im Zillertal gestürzt. Sein Begleiter konnte den Sturz gerade noch abfangen.