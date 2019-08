Vor 1 ' Jungbauer unter Traktor eingeklemmt, stirbt

Tragischer Unfall im Bezirk Wels-Land. Ein 28-Jähriger wird Donnerstagabend unter seinem Traktor eingeklemmt. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.

Der 28-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land war Donnerstagabend mit seinem Traktor in der Ortschaft Maidorf in der Gemeinde Sattledt unterwegs.



Aus bisher unbekannter Ursache kam der Jungbauer während der Fahrt plötzlich von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Böschung auf.



Dabei kippte das Fahrzeug nach links auf die Straße. Der 28-Jährige fiel aus der Zugmaschine und wurde unter dem Führerhaus eingeklemmt.



Anrainer fand den 28-Jährigen



Ein Anrainer entdeckte den jungen Mann gegen 22 Uhr so unter dem Traktor liegend und rief sofort die Einsatzkräfte. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.



Die Feuerwehr Sattledt führte die Bergungsarbeiten durch. Sie war es auch, die noch vor Ort versuchte den 28-Jährigen wieder zu beleben.



