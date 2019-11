29-Jähriger bei Autounfall in Wien leicht verletzt

In Wien-Favoriten kam es zu einem Autounfall, bei dem ein junger Mann verletzt wurde. Laut Leserreporter wurde ein Anhaltegebot missachtet.

Am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr kam es in der Puchsbaumgasse, Ecke Puchsbaumplatz in Wien-Favoriten zu einem Autounfall zwischen einem Mercedes Vito und ein Chrysler Voyager.Dabei erlitt ein 29-Jähriger mehrere Prellungen. Laut einem ""-Leserreporter kam es zu dem Unfall, weil ein Anhaltegebot missachtet wurde.