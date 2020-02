2x2 Tickets für Lettuce im Wiener WUK gewinnen

Das musikalisch abwechslungsreiche Sextett aus Boston gastiert am 6. März 2020 im WUK. "Heute" verlost dafür Tickets.

Funk/Jazz/Soul/Psychedelic/HipHop/Avantgarde. Das, was bei einem Konzert von Lettuce aus den Boxen kommt, kann definitiv als eintöniger Einheitsbrei bezeichnet werden. Die durchwegs studierten Musiker haben sich in ihren sechs bislang erschienen Alben stets interessanten Genre-Experimenten verschrieben.Mit ihrem aktuellen Album "Elevate" gastiert Lettuce, zu deutsch eigentlich Kopfsalat aber auch ein Wortspiel, das als ein verslangtes "Let Us" zu interpretieren ist, am 6. März im Wiener WUK. Zwischen Funk und Trip Hop gibt es dann alles zu hören, was das Fan-Herz begehrt.Freitag, 6. März 2020WUK, WienBeginn: 20.30 UhrDas Gewinnspiel ist bis 4. März 2020 (10 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 4. März per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.